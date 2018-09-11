Нацфонд Казахстана потерял 785 млрд тенге

В 2018 году Национальный фонд Казахстана, в котором аккумулируются сверхдоходы от продажи полезных ископаемых (преимущественно нефти), допустил крупный убыток от инвестиционной деятельности в размере 785 млрд тенге. По нынешнему курсу это 145 млрд российских рублей. Однако при этом объем средств фонда вырос, произошло это за счет поступлений от нефтяного сектора и приватизации государственного имущества. Об этом говорится в исследовании аналитической службы Finprom.kz.

«За год объем средств Национального фонда РК вырос на 1,5%, и составил по итогам августа 22,2 трлн тенге, — пишут аналитики. — Для сравнения, в августе 2017 было зафиксировано сокращение год-к-году сразу на 13,2%, до 21,9 трлн тенге. Наилучшие показатели наблюдались в августе 2016, тогда средства Нацфонда выросли сразу на 59,5% за год, до 25,2 трлн тенге.

Доходы Нацфонда, в отличие от средств, сократились на 15,1%, с 1,4 до 1,2 млрд тг по итогам 8 месяцев. Главной причиной сокращения доходов стал убыток от инвестиционной деятельности фонда в размере 785,4 млрд тенге, против прибыли в 125,5 млрд за аналогичный период годом ранее.

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В то же время, прямые налоги от предприятий нефтяного сектора выросли на 54,9% и составили 2 трлн тенге (годом ранее — 1,3 трлн тенге). Также за 8 месяцев текущего года на счета Нацфонда поступили средства от приватизации госимущества горнодобывающей и обрабатывающей отраслей в размере 9,9 млрд тенге.

В целом, доходы Нацфонда за 8 месяцев находятся в узком коридоре от 1,1 до 1,4 трлн тг начиная с 2015 года. За январь-август 2014 года Нацфонд заработал рекордные 4,9 трлн тг, увеличив доходы в два раза год-к-году. Но уже в 2015 доходы Фонда просели на 72% за год».

Как сообщало EADaily, нефтяной сектор, по сути, кормит весь Казахстан. По данным Казахстанского центра прикладных исследований Talap, по итогам 2017 года нефтяные компании перечислили государству 3,2 трлн тенге, что соответствует 38% всех налоговых поступлений в республике. При этом одна только компания «Тенгизшевройл» перечислила 1,7 трлн, что сопоставимо со всеми расходами госбюджета по статье «Образование».





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