Нацбезопасность и защита кредиторов: чем запомнилась восьмая сессия Верховной Рады

В пятницу, 13 июля, народные депутаты Украины закрыли восьмую сессию Верховной Рады VIII созыва, которая продлилась с февраля 2018 года. Еще неделю народные избранники поработают в комитетах, после чего уйдут на каникулы – до 4 сентября. Чего добились депутаты, какие решения принять не успели и чем запомнилась эта сессия законодательного органа страны – в обзоре сайта «Сегодня».

«Зеленый свет» Антикоррупционному суду

Одним из важнейших решений Рады на восьмой сессии стало принятие ряда решений, которые позволяют создать в Украине новый антикоррупционный орган – Высший антикоррупцинный суд. Принятие соответствующих законов было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для выделения Украине очередного транша кредита, в целом нардепы поддерживали создание такого суда, но без скандалов и проволочек не обошлось.

7 июня Верховная Рада приняла закон № 7440 об Антикоррупционном суде – после прохождения 1927 поправок. За законопроект проголосовали 317 народных депутатов, а 11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.

На Высший антикоррупционный суд будут возложены функции по рассмотрению уголовных производств в отношении таких преступлений:

преступления, определенные как коррупционные Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае их совершение путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Уголовного кодекса Украины)

другие связанные и объединенные с ними в одно уголовное производство преступления.

Одним из главных положений законопроекта, на котором настаивали международные партнеры Украины, стало участие международных экспертов в назначении судей в Антикоррупционный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Согласно требованиям Конституции, новый антикоррупционный орган не мог начать работать без принятия специального законопроекта № 8497 о, собственно, создании Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, для формирования Антикоррупционного суда требовалось также принять законопроект № 7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей. Эти два технических закона Рада приняла 21 июня.

При этом одна из поправок, которую обнаружили в принятом законе об Антикоррупционном суде, возмутила общественность. Антикоррупционеры и активисты высказали опасения, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать наказания. Изменить нашумевшую норму закона об Антикоррупционном суде потребовали и в МВФ.

«Правка, которая предложена, очень проста, – все дела, подсудные Антикоррупционному суду, отправляются в Антикоррупционный суд с момента его образования. Очень ясное и четкое решение», – отметил нардеп Егор Соболев.

При этом только 12 июля Верховная Рада смогла внести изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей», которые касаются работы Антикоррупционного суда – ему вернули право рассматривать апелляции по делам, которые подсудны этому суду.

«Суть 168 поправки заключается в том, что все дела, которые являются подследственными НАБУ, передаются в Высший антикоррупционный суд. Если они находятся в первой инстанции, – они передаются в первую инстанцию, в апелляции – передаются в апелляцию», – объяснил замглавы Комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

Согласно законодательству, Антикоррупционный суд начнет работу, когда будут назначены по результатам конкурса, по меньшей мере, 35 судей, в том числе не менее 10 из них должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что первые дела Антикоррупционный суд может начать рассматривать в декабре 2018 года – январе 2019-го.

Стратегический закон о нацбезопасности

21 июня в Украине был принят стратегический закон «О национальной безопасности Украины» (№ 8068), и президент поставил свою подпись под документом 5 июля. Отныне Министерство обороны и Генштаб – две автономные структуры, причем профильный министр не обязательно должен быть военным, в отличие от начальника Генштаба.

Также закон устанавливает минимальное количество денег, которое правительство должно выделять на безопасность – 5% от ВВП, из которых 3% от ВВП страны должны идти исключительно на оборону. Отметим, НАТО требует от стран-участниц выделять на оборону не меньше 2% ВВП, но и это требование соблюдают далеко не все члены Альянса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все расходы на сектор безопасности, согласно новому закону, должны быть детально расписаны, а проверять их будет парламентский комитет – новая структура, под чьим контролем отныне окажутся все силовые органы страны.

Принятие закона о нацбезопасности приветствовали и в Евросоюзе, и в Североатлантическом альянсе. При этом курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО также прописан в принятом законе. Отметим, Порошенко хочет пойти дальше и закрепить соответствующий внешнеполитический курс страны еще и в Конституции.

«Безвиз для капитала» и валютная либерализация

В тот же день, 21 июня, народные депутаты во втором чтении с третьей попытки приняли Закон 8152 «О валюте и валютных операциях» (ранее – «О валюте»), подготовленный Национальным банком Украины (НБУ). 4 июля Порошенко подписал этот закон.

В НБУ уверены, что принятие закона позволяет Украине, наконец, перейти к свободе проведения валютных операций по европейскому образцу и одновременно обеспечить защиту украинской экономики и финансовой системы от будущих кризисов.

Инфографика: пресс-служба НБУ

Кроме того, закон в будущем полностью отменяет нормы об обязательной продаже валютный выручки и сроки продажи валюты экспортерами – такой инструмент может вводиться Нацбанком в действие только на время и как специальная мера противодействия кризисной ситуации.

Новый закон также вводит т.н. «безвиз для капитала» – свободу проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместе с тем, в Нацбанке признали, что такой подход увеличивает риски для ценовой и финансовой стабильности Украины – для противодействию им регулятор, согласно закону, получает полномочия на введение ряда временных ограничений.

Инфографика: пресс-служба НБУ

Рада усилила защиту кредиторов

3 июля Верховная Рада приняла еще один важный для экономики в целом и финансового сектора в частности закон – во втором чтении и в целом был одобрен депутатский законопроект № 6027-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».

Как отметили в Нацбанке, принятый документ поможет решить проблемы, которые препятствуют возобновлению кредитования экономики и несут дополнительные риски для инвесторов.

«В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам», – объяснили в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принятый закон о возобновлении кредитования, по словам его авторов, существенно уменьшает риски для банков при кредитовании. Отметим, по данным Нацбанка, доля проблемных кредитов в Украине – одна из самых высоких в мире и составляет более 50%. Более жесткие требования к заемщикам и усиление ответственности за займы призваны сократить долю неработающих кредитов в стране.

Как разъяснил глава НБУ Яков Смолий, три главных постулата закона таковы:

закон уменьшит риски для банков при выдаче кредитов, так как в нем четче, чем ранее, прописано применение механизма залога и поручительства, которые распространены и на наследников должника;

снизится финансовая нагрузка на заемщиков, так как они получат право при несогласии с действиями банка (повышение процентной ставки и пр.) погасить кредит в течение 30 календарных дней с момента уведомления о внесении банком изменений – сейчас такое возможно только по согласию банка;

устраняется возможность для невозврата кредита путем выведения его из-под залога, так как запрещена перерегистрация недвижимости и транспорта, а банкротство юрлица-поручителя не снимает обязательств с его учредителей.

Кроме того, усилена и защита заемщиков:

после завершения внесудебного разбирательства кредитор уже не сможет взыскать долг с физлица по суду, даже если окажется, что стоимость залогового имущества его не покрывает;

после полной выплаты ипотеки недвижимость должна быть передана ее владельцу в течение 14 дней – ранее сроки не были определены.

Рада пошла на уступки «евробляхерам»

Под конец сессии Верховной Рады в правительственном квартал вспыхнул бессрочный бунт водителей автомобилей на иностранных номерах – т.н.»евробляхеров». Протестующие требовали отмены постановления Кабмина, которое они называют «репрессивным» (постановление №479 «О создании условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей», которое давало полиции возможность штрафовать и даже конфисковать авто), и призывали нардепов срочно рассмотреть законы в парламенте и установление стоимости «растаможки» таких авто на уровне не больше 500 евро.

В ответ на требования протестующих парламент 13 июля принял за основу законы о снижении акцизного налога на ввозимые в Украину автомобили, а также усилила контроль над перемещением и использованием авто на еврономерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так, депутаты поддержали законопроект № 8487, которым предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу, а для дизеля – 75 евро.

При этом определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов.

В первом чтении был принят и законопроект № 8488, в котором предлагается расширить условия для продления предварительно установленного срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения.

Состав ЦИК обновить не удалось

На восьмой сессии народные депутаты не смогли достичь согласия в вопросе обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Главным «яблоком раздора» является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест.

Так, в «Народном Фронте» выступают за принятие нового состава ЦИК, но настаивают на новом представлении президента.

«Подчеркиваю – состав ЦИК нужно обновлять и не тянуть. Но ситуация, когда представление президента содержит 14 кандидатов на 13 должностей членов ЦИК, по меньшей мере, непонятна. Выйти из нее можно только через новое представление президента – с тринадцатью фамилиями на тринадцать вакансий», – заявил глава фракции Максим Бурбак.

При этом фракция БПП заявила о готовности отозвать из представления президента Украины свою кандидатуру на должность члена ЦИК. Отметим, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что вопрос изменения состава Центральной избирательной комиссии можно решить путем увеличения количества членов Комиссии – внеся изменения в закон о Центризбиркоме.

Таким образом, народные депутаты не смогли уволить старый состав Комиссии и назначить новый, и вопрос обновления состава ЦИК переносится на осень.

Первый шаг на пути к концессии

3 апреля в первом чтении Рада приняла важный для бизнеса законопроект № 8125 «О концессии», и осенью парламент может к нему вернуться. Документ призван урегулировать передачу объектов в концессию. Ожидается, что в концессию будут передавать морские порты, ж/д-вокзалы и автодороги.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что готовят первые пилотные проекты передачи морских портов в концессию.

Концессия является одной из форм государственно-частного партнерства. Суть концессии состоит в том, что государство, признавая свою неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частному партнеру свое право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя собственность над объектом;

может повысить эффективность управления объектом, передав его частному лицу, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и качество предоставляемых услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным для него привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

государственные гарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной их части).

Концессии эффективно применяется в международной практике более ста лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий сейчас приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспортной инфраструктуры (железные и автомобильные дороги, морские и аэропорты). На сегодняшний день концессионные договоры заключаются в четырех десятках стран, включая Францию, Германию, США, Великобританию, Италию.





Источник