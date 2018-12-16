Нацбанк выпустит новые 100 гривен времен УНР: появилось фото банкноты — Обозреватель

Национальный банк Украины 17 декабря 2018 выпустит сувенирную неплатежную банкноту «Сто гривен».

Как сообщается на сайте регулятора, она воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года. Банкнота создана по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введение в обращение первых украинских бумажных денег.

«Старая купюра номиналом 100 гривен, разработана и выполнена Георгием Нарбутом, на ней изображен большой пышный венок из цветов, плодов, овощей, пшеницы. С обеих сторон стоят женщина в национальном костюме со снопом пшеницы и серпом в руке и человек в фартуке, опирающийся на молот, обвитый лавром. Надписи обратной стороны включен в большой картуш с растительно-плодового орнамента, а по бокам — декоративные колонны. Венчает всю композицию трезубец, обрамленный лавровым венком», — пишут в НБУ.

Сувенирная банкнота «Сто гривен» изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца). Ее размеры: 80×170 мм. Тираж сувенирной банкноты — 100 000 штук, в том числе 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Стилизованные изображения украинских флагов под действием УФ-лучей приобретают желто-голубого свечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ заявляли, что в Украине средняя зарплата в 2019 году вырастет на 16%. Так, если до конца этого года в среднем украинцы будут зарабатывать 10 тыс., то за следующий год доходы могут вырасти примерно на 1,6 тыс. грн.





Источник