Нацбанк выпустил памятную монету «Год Крысы» (фото) — Минфин

Национальный банк выпустил памятную монету, посвященную году Крысы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о выпуске монеты

Монета изготовлена из нейзильбера, ее масса — 16,54 г, диаметр — 35 мм, тираж — 50 тыс. штук.

На аверсе размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом «Украина»; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 знаков восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на крысу – символ года, под стрелкой год чеканки монеты – 2020; внизу слева полукругом надпись полукругом 5 гривен.

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На реверсе монеты изображен символ восточного календаря 2020 года – свернувшаяся в клубочек крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки, цветки, плоды, ветви.

В 2008 году НБУ выпускал серебряную памятную монету на которой была изображена Крыса.

На сегодня стоимость монеты 2008 года выпуска на сайте unc.ua составляет 1,400 гривен.

Как купить и заработать на ценных монетах НБУ

Купить монеты Нацбанка можно в его фирменных магазинах (есть в Киеве и 6 областных центрах). Значительную часть монет в рамках квот продают официальные дистрибьюторы – Ощадбанк и Укргазбанк, которые работают с наценкой, но не более 10%.

С сентября 2016 года монеты можно заказать через интернет-сервис НБУ. По данным пресс-службы регулятора, через него проходит около 50% заказов. К продаже в интернет-магазине доступны 150 наименований нумизматической продукции.

Заказать новые монеты через интернет не так просто: их быстро «перехватывают» профессиональные перекупщики. На профильных сайтах для нумизматов можно найти предложения с продажей памятных монет НБУ (в том числе драгоценных) даже с двукратной наценкой.

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Банки также могут торговать монетами других монетных дворов. Все, кроме Ощада и Укргаза, устанавливают цены без ограничений.

Инвестиционные монеты стоят особняком в линейке НБУ. Они продаются не в таких количествах, как простые памятные или серебряные монеты, но при этом обеспечивают НБУ около половины выручки от торговли нумизматической продукцией.

Инвестмонеты изначально задумывались как очень ликвидный инструмент, поэтому владелец всегда может обменять их на деньги в самом Нацбанке.

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