Нацбанк установил официальный курс гривны и стоимость банковских металлов

Сегодня, 12 июля, официальный курс валюты Украины Национальный банк установил на уровне 26,22 грн за 1 доллар, также стало известно, какая цена банковских металов
Об этом пишет Дім новин.
Согласно информации, предоставленной главным банком страны, основные курсы валют на сегодня установлены на следующем уровне:
- 26.227255 грн за доллар;
- 30.777684 грн за евро;
- 0.422350 грн за российский рубль;
- 34.784119 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 июля, курс всех валют немного вырос.Однако нельзя сказать о том, что цена на банковские металлы увеличилась. Напротив, сегодня цена на слитки, по сравнению с 11 июля, снизилась.
Таким образом, стоимость банковских металлов составляет:
- Золото — 1054.032185;
- Серебро — 13.432581;
- Платина — 710.839302;
- Палладий — 801.064447.
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