Нацбанк установил официальный курс гривны и стоимость банковских металлов

Сегодня, 12 июля, официальный курс валюты Украины Национальный банк установил на уровне 26,22 грн за 1 доллар, также стало известно, какая цена банковских металов

Об этом пишет Дім новин.

Согласно информации, предоставленной главным банком страны, основные курсы валют на сегодня установлены на следующем уровне:

26.227255 грн за доллар;

30.777684 грн за евро;

0.422350 грн за российский рубль;

34.784119 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 июля, курс всех валют немного вырос.Однако нельзя сказать о том, что цена на банковские металлы увеличилась. Напротив, сегодня цена на слитки, по сравнению с 11 июля, снизилась.

Таким образом, стоимость банковских металлов составляет:

Золото — 1054.032185;

Серебро — 13.432581;

Платина — 710.839302;

Палладий — 801.064447.

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