Нацбанк установил курсы валют на 8 августа

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 8 августа.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

доллар США – 27,021 гривен (подешевел на 11 копеек);

евро – 31,350 гривны (подорожал на 3 копейки);

российский рубль – 0,425 гривны (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,372 грн (подорожал на 4 копейки).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 7 августа .

Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на страницах «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а так же Telegram.

Поделитесь

Теги:

НБУ, Курсы валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник