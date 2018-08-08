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Нацбанк установил курсы валют на 8 августа

Курс валют 08 Авг 2018
Нацбанк установил курсы валют на 8 августа
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Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 8 августа.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 27,021 гривен (подешевел на 11 копеек);
  • евро – 31,350 гривны (подорожал на 3 копейки);
  • российский рубль – 0,425 гривны (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,372 грн (подорожал на 4 копейки).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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