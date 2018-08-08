Нацбанк установил курсы валют на 8 августа

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 8 августа.
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:
- доллар США – 27,021 гривен (подешевел на 11 копеек);
- евро – 31,350 гривны (подорожал на 3 копейки);
- российский рубль – 0,425 гривны (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,372 грн (подорожал на 4 копейки).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 7 августа.
Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на страницах «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а так же Telegram.
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