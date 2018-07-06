Нацбанк установил курсы валют на 6 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 6 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 26,430 гривни (подешевел на 1 копейку);

евро — 30,947 гривни (подорожал на 17 копеек);

российский рубль — 0,418 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый — 7,102 грн (подорожал на 7 копеек).

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек .

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 5 июля

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Поделитесь

Теги:

НБУ, Курсы валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник