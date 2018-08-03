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Нацбанк установил курсы валют на 3 августа

Курс валют 03 Авг 2018
Нацбанк установил курсы валют на 3 августа
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Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 3 августа.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 27,012 гривен (подорожал на 5 копеек);
  • евро – 31,380 гривны (подорожал на 15 копеек);
  • российский рубль – 0,428 гривны (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,328 грн (подешевел на 5 копеек).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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