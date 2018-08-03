Нацбанк установил курсы валют на 3 августа

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 3 августа.
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:
- доллар США – 27,012 гривен (подорожал на 5 копеек);
- евро – 31,380 гривны (подорожал на 15 копеек);
- российский рубль – 0,428 гривны (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,328 грн (подешевел на 5 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 2 августа.
Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на страницах «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а так же Telegram.
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