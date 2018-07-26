Нацбанк установил курсы валют на 26 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 26 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,627 грн (подорожал на 4 копейки);

евро – 31,127 грн (подорожал на 1 копейку);

российский рубль – 0,422 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,239 грн (подорожал на 3 копейки).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 25 июля

Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Поделитесь

Теги:

НБУ, Курсы валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник