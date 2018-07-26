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Нацбанк установил курсы валют на 26 июля

Курс валют 26 Июл 2018
Нацбанк установил курсы валют на 26 июля
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 26 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,627 грн (подорожал на 4 копейки);
  • евро – 31,127 грн (подорожал на 1 копейку);
  • российский рубль – 0,422 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,239 грн (подорожал на 3 копейки).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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