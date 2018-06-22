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Нацбанк установил курсы валют на 22 июня

Курс валют 22 Июн 2018
Нацбанк установил курсы валют на 22 июня
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 22 июня.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США — 26,305 гривни (подешевел на 17 копеек);
  • евро — 30,351 гривни (подешевел на 30 копеек);
  • российский рубль — 0,412 гривни (подешевел незначительно);
  • польский злотый — 7,017 грн (подешевел на 9 копеек).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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Курс валют на 22 июня: гривну укрепили →



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