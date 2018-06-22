Нацбанк установил курсы валют на 22 июня

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 22 июня.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США — 26,305 гривни (подешевел на 17 копеек);
- евро — 30,351 гривни (подешевел на 30 копеек);
- российский рубль — 0,412 гривни (подешевел незначительно);
- польский злотый — 7,017 грн (подешевел на 9 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 21 июня.
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