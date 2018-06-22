Нацбанк установил курсы валют на 22 июня

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 22 июня.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 26,305 гривни (подешевел на 17 копеек);

евро — 30,351 гривни (подешевел на 30 копеек);

российский рубль — 0,412 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый — 7,017 грн (подешевел на 9 копеек).

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