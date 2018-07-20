Нацбанк установил курсы валют на 20 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 20 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 26,472 грн (подорожал на 17 копеек);
- евро – 30,676 грн (подорожал на 14 копеек);
- российский рубль – 0,418 грн (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,088 грн (подорожал незначительно).
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НБУ, Курсы валют, курс доллара
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