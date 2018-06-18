Нацбанк установил курсы валют на 18 июня

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 18 июня.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 26,315 гривни (подорожал на 10 копеек);
- евро – 30,515 гривни (подешевел на 24 копейки);
- российский рубль – 0,420 гривни (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,129 грн (подешевел на 8 копеек).
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