Нацбанк установил курсы валют на 17 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 17 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,207 грн (подешевел на 3 копейки);

евро – 30,714 грн (подорожал на 17 копеек);

российский рубль – 0,421 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,141 грн (подорожал на 7 копеек).

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