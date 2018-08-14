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Нацбанк установил курсы валют на 14 августа

Курс валют 14 Авг 2018
Нацбанк установил курсы валют на 14 августа
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 14 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,344 гривни (подорожал на 10 копеек);
  • евро – 31,181 гривни (подешевел на 3 копейки);
  • российский рубль – 0,401 гривни (подешевел на 1 копейку);
  • польский злотый – 7,257 грн (подешевел на 2 копейки).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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