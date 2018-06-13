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Нацбанк установил курсы валют на 13 июня

Курс валют 13 Июн 2018
Нацбанк установил курсы валют на 13 июня
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 13 июня.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,087 гривни (подешевел незначительно);
  • евро – 30,752 гривни (подешевел на 1 копейку);
  • российский рубль – 0,418 гривни (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,193 грн (подешевел на 2 копейки).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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