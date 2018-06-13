Нацбанк установил курсы валют на 13 июня

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 13 июня.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,087 гривни (подешевел незначительно);

евро – 30,752 гривни (подешевел на 1 копейку);

российский рубль – 0,418 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,193 грн (подешевел на 2 копейки).

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