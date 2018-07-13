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Нацбанк установил курсы валют на 13 июля

Курс валют 13 Июл 2018
Нацбанк установил курсы валют на 13 июля
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Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 13 июля.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 26,228 гривен (подорожал незначительно);
  • евро – 30,576 гривны (подешевел на 20 копеек);
  • российский рубль – 0,422 гривны (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,066 грн (подешевел на 6 копеек).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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