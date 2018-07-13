Нацбанк установил курсы валют на 13 июля

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 13 июля.
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:
- доллар США – 26,228 гривен (подорожал незначительно);
- евро – 30,576 гривны (подешевел на 20 копеек);
- российский рубль – 0,422 гривны (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,066 грн (подешевел на 6 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 12 июля.
Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на страницах «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а так же Telegram.
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