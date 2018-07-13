Нацбанк установил курсы валют на 13 июля



Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 13 июля.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

доллар США – 26,228 гривен (подорожал незначительно);

евро – 30,576 гривны (подешевел на 20 копеек);

российский рубль – 0,422 гривны (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,066 грн (подешевел на 6 копеек).

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