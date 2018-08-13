Нацбанк установил курсы валют на 13 августа

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 13 августа.
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:
- доллар США – 27,246 гривен (подорожал на 13 копеек);
- евро – 31,213 гривны (подешевел на 22 копеек);
- российский рубль – 0,407 гривны (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,274 грн (подешевел на 8 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 10 августа.
Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на страницах «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а так же Telegram.
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