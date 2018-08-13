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Нацбанк установил курсы валют на 13 августа

Курс валют 13 Авг 2018
Нацбанк установил курсы валют на 13 августа
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Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 13 августа.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 27,246 гривен (подорожал на 13 копеек);
  • евро – 31,213 гривны (подешевел на 22 копеек);
  • российский рубль – 0,407 гривны (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,274 грн (подешевел на 8 копеек).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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