Нацбанк установил курсы валют на 12 июля

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 12 июля.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

доллар США – 26,227 гривен (подорожал на 2 копейки);

евро – 30,778 гривны (подорожал на 8 копеек);

российский рубль – 0,422 гривны (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,122 грн (подорожал на 2 копейки).

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