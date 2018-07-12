Вы здесь: Главная / Курс валют / Нацбанк установил курсы валют на 12 июля

Нацбанк установил курсы валют на 12 июля

Курс валют 12 Июл 2018
Нацбанк установил курсы валют на 12 июля
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 12 июля.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 26,227 гривен (подорожал на 2 копейки);
  • евро – 30,778 гривны (подорожал на 8 копеек);
  • российский рубль – 0,422 гривны (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,122 грн (подорожал на 2 копейки).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курсы валют на 11 июля.

Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на страницах «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а так же Telegram.

Поделитесь

Теги:
НБУ, Курсы валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.



Источник

← Курс доллара США к иене поднялся до максимума за полгода Доллар по 30 будет нескоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top