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Нацбанк установил курсы валют на 10 августа

Курс валют 10 Авг 2018
Нацбанк установил курсы валют на 10 августа
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Нацбанк опубликовал курсы основных валют по отношению к гривне на 10 августа.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • доллар США – 27,111 гривен (подорожал на 15 копеек);
  • евро – 31,430 гривны (подорожал на 18 копеек);
  • российский рубль – 0,409 гривны (подешевел на 1 копейку);
  • польский злотый – 7,354 грн (подорожал на 2 копейки).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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