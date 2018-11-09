Вы здесь: Главная / Курс валют / Нацбанк установил курс валют на 9 ноября

Нацбанк установил курс валют на 9 ноября

Курс валют 09 Ноя 2018
Нацбанк установил курс валют на 9 ноября
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 9 ноября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,927 грн (подорожал на 3 копейки);
  • евро – 31,903 грн (подешевел на 14 копеек);
  • российский рубль – 0,422 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,434 грн (подешевел на 3 копейки).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 8 ноября

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram



Источник

Курс валют на 9 ноября: доллар не дал гривне ни единого шанса →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top