Нацбанк установил курс валют на 9 ноября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 9 ноября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,927 грн (подорожал на 3 копейки);

евро – 31,903 грн (подешевел на 14 копеек);

российский рубль – 0,422 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,434 грн (подешевел на 3 копейки).

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