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Нацбанк установил курс валют на 9 июля

Курс валют 09 Июл 2018
Нацбанк установил курс валют на 9 июля
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 9 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,316 гривни (подешевел на 11 копеек);
  • евро – 30,853 гривни (подешевел на 9 копеек);
  • российский рубль – 0,417 гривни (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,064 грн (подешевел на 4 копейки).

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НБУ, Курсы валют

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