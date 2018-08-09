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Нацбанк установил курс валют на 9 августа

Курс валют 09 Авг 2018
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 9 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,962 гривни (подешевел на 6 копеек);
  • евро – 31,246 гривни (подешевел на 10 копеек);
  • российский рубль – 0,424 гривни (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,335 грн (подешевел на 4 копейки).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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Наличный курс на 9 августа: доллар - 26,95-27,25 грн, евро - 31,14-31,70 грн →



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