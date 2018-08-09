Нацбанк установил курс валют на 9 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 9 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,962 гривни (подешевел на 6 копеек);

евро – 31,246 гривни (подешевел на 10 копеек);

российский рубль – 0,424 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,335 грн (подешевел на 4 копейки).

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