Нацбанк установил курс валют на 7 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 7 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,225 грн (подешевел на 19 копеек);

евро – 32,836 грн (подешевел на 7 копеек);

российский рубль – 0,413 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,604 грн (подешевел незначительно).

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