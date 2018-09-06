Нацбанк установил курс валют на 6 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 6 сентября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,411 грн (подешевел на 8 копеек);
- евро – 32,906 грн (подешевел на 4 копейки);
- российский рубль – 0,415 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,609 грн (подешевел на 4 копейки).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 5 сентября.
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