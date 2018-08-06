Нацбанк установил курс валют на 6 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 6 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,093 гривни (подорожал на 8 копеек);

евро – 31,395 гривни (подорожал на 1 копейку);

российский рубль – 0,427 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,368 грн (подорожал на 4 копейки).

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