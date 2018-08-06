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Нацбанк установил курс валют на 6 августа

Курс валют 06 Авг 2018
Нацбанк установил курс валют на 6 августа
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 6 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,093 гривни (подорожал на 8 копеек);
  • евро – 31,395 гривни (подорожал на 1 копейку);
  • российский рубль – 0,427 гривни (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,368 грн (подорожал на 4 копейки).

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НБУ, Курсы валют

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