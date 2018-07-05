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Нацбанк установил курс валют на 5 июля

Курс валют 05 Июл 2018
Нацбанк установил курс валют на 5 июля
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 5 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США — 26,438 гривни (подорожал на 14 копеек);
  • евро — 30,779 гривни (подорожал на 10 копеек);
  • российский рубль — 0,418 гривни (подорожал незначительно);
  • польский злотый — 7,029 грн (подорожал на 4 копейки).

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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Нацбанк установил курс валют на 4 июля →



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