Нацбанк установил курс валют на 5 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 5 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США — 26,438 гривни (подорожал на 14 копеек);
- евро — 30,779 гривни (подорожал на 10 копеек);
- российский рубль — 0,418 гривни (подорожал незначительно);
- польский злотый — 7,029 грн (подорожал на 4 копейки).
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
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