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Нацбанк установил курс валют на 4 сентября

Курс валют 04 Сен 2018
Нацбанк установил курс валют на 4 сентября
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 4 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 28,378 грн (подорожал на 13 копеек);
  • евро – 32,944 грн (подорожал на 3 копейки);
  • российский рубль – 0,419 грн (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,670 грн (подорожал незначительно).

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Теги:
НБУ, курс валют

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