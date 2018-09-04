Нацбанк установил курс валют на 4 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 4 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,378 грн (подорожал на 13 копеек);

евро – 32,944 грн (подорожал на 3 копейки);

российский рубль – 0,419 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,670 грн (подорожал незначительно).

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