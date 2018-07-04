Нацбанк установил курс валют на 4 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 4 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 26,299 гривни (подорожал на 7 копеек);

евро — 30,678 гривни (подорожал на 15 копеек);

российский рубль — 0,416 гривни (подорожал незначительно);

польский злотый — 6,986 грн (подорожал на 3 копейки).

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек .

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