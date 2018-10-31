Нацбанк установил курс валют на 31 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 31 октября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,164 грн (подешевел на 4 копейки);
- евро – 32,029 грн (подешевел на 7 копеек);
- российский рубль – 0,428 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,396 грн (подешевел на 4 копейки).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 30 октября.
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