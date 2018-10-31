Нацбанк установил курс валют на 31 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 31 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,164 грн (подешевел на 4 копейки);

евро – 32,029 грн (подешевел на 7 копеек);

российский рубль – 0,428 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,396 грн (подешевел на 4 копейки).

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