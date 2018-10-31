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Нацбанк установил курс валют на 31 октября

Курс валют 31 Окт 2018
Нацбанк установил курс валют на 31 октября
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 31 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 28,164 грн (подешевел на 4 копейки);
  • евро – 32,029 грн (подешевел на 7 копеек);
  • российский рубль – 0,428 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,396 грн (подешевел на 4 копейки).

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