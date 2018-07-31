Нацбанк установил курс валют на 31 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 31 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 26,755 грн (подешевел на 1 копейку);
- евро – 31,261 грн (подорожал на 15 копеек);
- российский рубль – 0,426 грн (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,308 грн (подорожал на 6 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 30 июля.
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