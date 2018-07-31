Нацбанк установил курс валют на 31 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 31 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,755 грн (подешевел на 1 копейку);

евро – 31,261 грн (подорожал на 15 копеек);

российский рубль – 0,426 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,308 грн (подорожал на 6 копеек).

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