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Нацбанк установил курс валют на 30 октября

Курс валют 29 Окт 2018
Нацбанк установил курс валют на 30 октября
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 30 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США — 28,202 грн (подешевел на 6 коп.);
  • евро — 32,097 грн (подорожал на 3 коп.);
  • российский рубль — 0,428 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый — 7,433 грн (подорожал на 1 коп.).

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