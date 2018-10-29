Нацбанк установил курс валют на 30 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 30 октября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США — 28,202 грн (подешевел на 6 коп.);
- евро — 32,097 грн (подорожал на 3 коп.);
- российский рубль — 0,428 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый — 7,433 грн (подорожал на 1 коп.).
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