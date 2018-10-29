Нацбанк установил курс валют на 30 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 30 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 28,202 грн (подешевел на 6 коп.);

евро — 32,097 грн (подорожал на 3 коп.);

российский рубль — 0,428 грн (подешевел незначительно);

польский злотый — 7,433 грн (подорожал на 1 коп.).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 29 октября .

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram. Новости.





Источник