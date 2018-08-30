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Нацбанк установил курс валют на 30 августа

Курс валют 30 Авг 2018
Нацбанк установил курс валют на 30 августа
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 30 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 28,116 грн (подорожал на 6 копеек);
  • евро – 32,784 грн (подешевел на 6 копеек);
  • российский рубль – 0,413 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,653 грн (подешевел на 4 копейки).

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НБУ, курс валют

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