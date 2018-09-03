Нацбанк установил курс валют на 3 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 3 сентября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,246 гривни (подешевел на 3 копейки);
- евро – 32,909 грн (подешевел на 15 копеек);
- российский рубль – 0,415 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,669 грн (подешевел на 4 копейки).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 31 августа
Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram
Поделитесь
Теги:
НБУ, курс валют
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.