Нацбанк установил курс валют на 3 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 3 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,246 гривни (подешевел на 3 копейки);

евро – 32,909 грн (подешевел на 15 копеек);

российский рубль – 0,415 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,669 грн (подешевел на 4 копейки).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 31 августа

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Поделитесь

Теги:

НБУ, курс валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник