Нацбанк установил курс валют на 3 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 3 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 26,233 гривни (подешевел на 9 копеек);

евро — 30,532 гривни (подешевел на 5 копеек);

российский рубль — 0,415 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый — 6,956 грн (подешевел на 10 копеек).

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек .

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