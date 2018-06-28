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Нацбанк установил курс валют на 28 июня

Курс валют 28 Июн 2018
Нацбанк установил курс валют на 28 июня
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 28 июня.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США — 26,189 гривни;
  • евро — 30,568 гривни;
  • российский рубль — 0,417 гривни;
  • польский злотый — 7,042 грн.

Отметим, что курс валют по сранению с 27 июня не изменился.

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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