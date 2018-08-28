Нацбанк установил курс валют на 28 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 28 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,885 грн (подорожал на 3 копейки);

евро – 32,439 грн (подорожал на 19 копеек);

российский рубль – 0,414 грн (подорожал на 1 копейку);

польский злотый – 7,595 грн (подорожал на 6 копеек).

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