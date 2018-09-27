Нацбанк установил курс валют на 27 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 27 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,143 грн (подорожал на 8 копеек);

евро – 33,031 грн (подешевел на 2 копейки);

российский рубль – 0,428 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,713 грн (подорожал на 1 копейку).

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