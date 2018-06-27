Нацбанк установил курс валют на 27 июня

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 27 июня.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США — 26,189 гривни (подорожал на 1 копейку);
- евро — 30,568 гривни (подешевел на 5 копеек);
- российский рубль — 0,417 гривни (подорожал незначительно);
- польский злотый — 7,042 грн (подешевел на 2 копейки).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 26 июня
Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram
Поделитесь
Теги:
НБУ, Курсы валют
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.