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Нацбанк установил курс валют на 27 июля

Курс валют 27 Июл 2018
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 27 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,651 грн (подорожал на 2 копейки);
  • евро – 31,225 грн (подорожал на 10 копеек);
  • российский рубль – 0,423 грн (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,289 грн (подорожал на 5 копеек).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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