Нацбанк установил курс валют на 27 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 27 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,853 грн (подешевел на 4 копейки);

евро – 32,251 грн (подешевел на 14 копеек);

российский рубль – 0,406 грн (подешевел на 1 копейку);

польский злотый – 7,538 грн (подешевел на 3 копейки).

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