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Нацбанк установил курс валют на 27 августа

Курс валют 27 Авг 2018
Нацбанк установил курс валют на 27 августа
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 27 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,853 грн (подешевел на 4 копейки);
  • евро – 32,251 грн (подешевел на 14 копеек);
  • российский рубль – 0,406 грн (подешевел на 1 копейку);
  • польский злотый – 7,538 грн (подешевел на 3 копейки).

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Теги:
НБУ, курс валют

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