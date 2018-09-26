Нацбанк установил курс валют на 26 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 26 сентября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,061 грн (подешевел на 5 копеек);
- евро – 33,048 грн (подешевел на 5 копеек);
- российский рубль – 0,426 грн (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,698 грн (подорожал незначительно).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 25 сентября.
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