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Нацбанк установил курс валют на 25 октября

Курс валют 25 Окт 2018
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 25 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США — 28,213 грн (подорожал на 7 коп.);
  • евро — 32,132 грн (подешевел на 183 коп.);
  • российский рубль — 0,430 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый — 7,463 грн (подешевел на 6 коп.).

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Теги:
НБУ, курс валют

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