Нацбанк установил курс валют на 25 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 25 октября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США — 28,213 грн (подорожал на 7 коп.);
- евро — 32,132 грн (подешевел на 183 коп.);
- российский рубль — 0,430 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый — 7,463 грн (подешевел на 6 коп.).
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