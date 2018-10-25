Нацбанк установил курс валют на 25 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 25 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США — 28,213 грн (подорожал на 7 коп.);

евро — 32,132 грн (подешевел на 183 коп.);

российский рубль — 0,430 грн (подешевел незначительно);

польский злотый — 7,463 грн (подешевел на 6 коп.).

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