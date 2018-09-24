Нацбанк установил курс валют на 24 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 24 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,063 грн (подорожал незначительно);

евро – 32,999 грн (подешевел на 3 копейки);

российский рубль – 0,424 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,674 грн (подешевел на 1 копейку).

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