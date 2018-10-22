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Нацбанк установил курс валют на 23 октября

Курс валют 22 Окт 2018
Нацбанк установил курс валют на 23 октября
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 23 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 28,080 грн (подешевел на 10 копеек);
  • евро – 32,276 грн (подешевел на 5 копеек);
  • российский рубль – 0,430 грн (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,523 грн (подорожал на 1 копейку).

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