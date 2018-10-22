Нацбанк установил курс валют на 23 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 23 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,080 грн (подешевел на 10 копеек);

евро – 32,276 грн (подешевел на 5 копеек);

российский рубль – 0,430 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,523 грн (подорожал на 1 копейку).

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