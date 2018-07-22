Нацбанк установил курс валют на 22 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 22 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26.47 грн;

евро – 30.67 грн;

российский рубль – 0.41 грн;

польский злотый – 7.08 грн .

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