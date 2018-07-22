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Нацбанк установил курс валют на 22 июля

Курс валют 22 Июл 2018
Нацбанк установил курс валют на 22 июля
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 22 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26.47 грн;
  • евро – 30.67 грн;
  • российский рубль – 0.41 грн;
  • польский злотый – 7.08 грн .

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Теги:
Нацбанк, курс, валюта

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Курс валют на 22 июля: доллар и евро стоят на своем →



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