Нацбанк установил курс валют на 22 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 22 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 26.47 грн;
- евро – 30.67 грн;
- российский рубль – 0.41 грн;
- польский злотый – 7.08 грн .
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Нацбанк, курс, валюта
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