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Нацбанк установил курс валют на 20 августа

Курс валют 20 Авг 2018
Нацбанк установил курс валют на 20 августа
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 20 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,898 грн (подорожал на 23 копейки);
  • евро – 31,779 грн (подорожал на 32 копеек);
  • российский рубль – 0,417 грн (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,371 грн (подорожал на 8 копеек).

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Теги:
НБУ, курс валют

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