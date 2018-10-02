Нацбанк установил курс валют на 2 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 2 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,213 грн (подешевел на 6 копейки);

евро – 32,744 грн (подорожал на 2 копейки);

российский рубль – 0,430 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,651 грн (подорожал незначительно).

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