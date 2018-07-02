Нацбанк установил курс валют на 2 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 2 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США — 26,327 гривни (подорожал на 14 копеек);
- евро — 30,582 гривни (подорожал на 1 копейку);
- российский рубль — 0,417 гривни (подешевел незначительно);
- польский злотый — 7,053 грн (подорожал на 1 копейку).
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
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