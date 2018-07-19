Нацбанк установил курс валют на 19 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 19 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,303 грн (подорожал на 8 копеек);

евро – 30,541 грн (подешевел на 16 копеек);

российский рубль – 0,418 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,085 грн (подешевел на 5 копеек).

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