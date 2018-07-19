Вы здесь: Главная / Курс валют / Нацбанк установил курс валют на 19 июля

Нацбанк установил курс валют на 19 июля

Курс валют 19 Июл 2018
Нацбанк установил курс валют на 19 июля
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 19 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,303 грн (подорожал на 8 копеек);
  • евро – 30,541 грн (подешевел на 16 копеек);
  • российский рубль – 0,418 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,085 грн (подешевел на 5 копеек).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 18 июля

Курсы валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Поделитесь

Теги:
НБУ, Курсы валют, курс доллара

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.



Источник

← Еврокомиссия ввела ограничения против украинской металлопродукции Курс валют на 19 июля: евро спустился еще на этаж →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top