Нацбанк установил курс валют на 18 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 18 сентября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,127 грн (подешевел на 2 копейки);
- евро – 32,827 грн (подешевел на 8 копеек);
- российский рубль – 0,412 грн (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,642 грн (подешевел незначительно).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 17 сентября.
Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram.
Поделитесь
Теги:
НБУ, курс валют
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.