Нацбанк установил курс валют на 18 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 18 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,127 грн (подешевел на 2 копейки);

евро – 32,827 грн (подешевел на 8 копеек);

российский рубль – 0,412 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,642 грн (подешевел незначительно).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 17 сентября .

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram.

Поделитесь

Теги:

НБУ, курс валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник